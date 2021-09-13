Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правительство России поддержит идею об отмене обязательного техосмотра

Полина Долганова

Общество
Правительство России поддержит идею об отмене обязательного техосмотра
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство Российской Федерации поддержит инициативу об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины, — цитируют главу кабмина на официальном сайте правительства.

На прошлой неделе комиссия по безопасности дорожного движения одобрила соответствующую идею партии «Единая Россия».

Кроме того, в России планируют отменить часть штрафов с видеокамер, которые установлены не по ГОСТам. Соответствующую идею сенаторов Андрея Турчака, Ирины Рукавишниковой и Андрея Клишаса поддержали в правительстве РФ.

Планируется вести новые требования к техническим средствам, которые имеют функции фотосъемки и видеозаписи для фиксирования ситуации на дорогах. В частности, документ касается размещения и обработки данных в ГИБДД.

Читайте также:
Михаил МишустинтехосмотрПравительство РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте