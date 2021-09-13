Правительство России поддержит идею об отмене обязательного техосмотра

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство Российской Федерации поддержит инициативу об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины, — цитируют главу кабмина на официальном сайте правительства.

На прошлой неделе комиссия по безопасности дорожного движения одобрила соответствующую идею партии «Единая Россия».

Кроме того, в России планируют отменить часть штрафов с видеокамер, которые установлены не по ГОСТам. Соответствующую идею сенаторов Андрея Турчака, Ирины Рукавишниковой и Андрея Клишаса поддержали в правительстве РФ.

Планируется вести новые требования к техническим средствам, которые имеют функции фотосъемки и видеозаписи для фиксирования ситуации на дорогах. В частности, документ касается размещения и обработки данных в ГИБДД.