Путин выступил против монополизма при газификации домовладений

Фото: Администрация президента РФ

Конечной целью газификации домовладений является сдерживание цен на оборудование и работы, при этом нельзя допустить монополизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 14 сентября.

— Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого... может привести к монополизму, — рассказал глава государства.

Путин добавил, что «самым внимательным образом» надо следить за тем, чтобы сдержать рост цен и на строительные работы, отмечает РИА Новости.

26 июля вице-премьер России Александр Новак рассказал, что около 60 процентов домовладений почти из четырех миллионов получат газ с 2021 по 2022 год по программе ускоренной социальной догазификации. При этом он уточнил, что конечная цифра может измениться.

Чиновник добавил, что с 21 апреля специалисты выполнили почти 20 тысяч заявок на догазификацию. Проект, созданный по инициативе Путина, предполагает подведение голубого топлива на бесплатной основе до границ участка. Далее граждане могут провести газ до дома, однако для этого им нужно заключить комплексный договор.