Диетолог назвал три безвредные для фигуры альтернативы шоколаду

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Шоколад доставляет удовольствие многим людям, но обилие рафинированных углеводов представляет опасность для организма. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

— Относительно безвредными для фигуры я бы назвал сухофрукты, но при условии, что человек питается не только ими, а потребляет и всевозможные овощи и фрукты, — рассказал специалист.

При выборе сухофруктов предпочтение необходимо отдать яблокам, грушам, кураге и черносливу, добавил он. Также на рынке, по словам врача, появился очень хороший шоколад, который ничем не надо заменять.

Гинзбург отметил, что следует выбирать сорта, где используются полезные сахарозаменители. Сам шоколад любители сладкого могут заменить пастилой, но она не должна содержать патоку или сахар.

Эти полезные сладости люди могут есть в качестве перекуса не более двух раз в день, объяснил диетолог. При этом в данном вопросе следует отталкиваться от состояния здоровья и тонуса тела, приводит слова Гинзбурга Nation News.

13 сентября диетолог Маргарита Королева рассказала, что универсального продукта для защиты организма осенью нет, но есть практические указания насчет диеты и образа жизни. В рационе, по ее словам, должны быть преимущественно натуральные продукты, которые участвуют в построении иммунитета.

В их числе врач назвала бобовые, орехи, семена, овощи, рыбу и мясо птицы. Жиры, по словам диетолога, помогут клеткам держать оборону, будучи непроницаемыми для инородных факторов.