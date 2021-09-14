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Старт отопительного сезона в столице стал самым ранним за последние 20 лет

Виктория Сикерина

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Старт отопительного сезона в столице стал самым ранним за последние 20 лет
Фото: pixabay.com

Сроки включения отопления в жилых домах Москвы стали самыми ранними за минувшие 20 лет. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве отметили, что во вторник столбики термометра опустились до отметки плюс 10 градусов. При этом со среды температура воздуха в регионе ожидается на несколько градусов ниже климатической нормы.

По этой причине в начале сентября начали подачу тепла в социальные учреждения по заявкам.

— Традиционно в полном объеме отопительный сезон стартует, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится на отметке плюс восемь градусов и ниже. Однако из-за резкого похолодания и перепадов температур мэром Москвы Сергеем Собяниным вчера было принято решение о подаче тепла на все городские объекты досрочно, — заявили в комплексе городского хозяйства.

В Telegram-канале ведомства заключили, что все объекты будут обеспечены теплом в установленные сроки.

Во вторник, 14 сентября, в столичном контакт-центре снова запустили горячую линию по вопросам включения отопления в Москве. Позвонить со своим обращением можно по номеру +7 (800) 100-23-29.

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