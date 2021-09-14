Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в конце сентября

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Столбики термометров в конце сентября поднимутся до отметки в 19 градусов в столице. Однако из-за холодных ночей такую погоду нельзя назвать бабьем летом. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что 15-19 градусов тепла не является типичной летней температурой.

— Мы не исключаем, что в последней пятидневке сентября будет новая волна теплого воздуха. Но назвать этот период бабьим летом, конечно, нельзя, потому что ночи будут уже довольно холодные — совершенно не летние, а самые настоящие сентябрьские, — заявила синоптик.

При этом теплая погода снова придет в город после дня осеннего равноденствия, из-за чего это уже нельзя будет назвать настоящим бабьем летом. Татьяна Позднякова добавила, что осенью 2021 года бабье лето длилось всего четыре дня и закончилось в понедельник, 13 сентября. В этот период воздух прогревался до плюс 25 градусов.

— Вчера у нас в Москве было плюс 23-25, и накануне ночь была очень теплая, поэтому вчерашний день можно было назвать концом «бабьего лета», пусть оно и пришло в сроки более ранние, нежели классический вариант« бабьего лета», который бывает с 14 числа, —цитирует РИА Новости слова специалиста.

В понедельник, 13 сентября, Татьяна Позднякова сообщила, что резкое снижение температуры воздуха ожидается в столице 14 сентября. Вечером усилится северо-западный ветер, а столбик термометра опустится до 10 градусов тепла. По словам эксперта, температура в первый осенний месяц в Москве ожидается чуть ниже климатической нормы в этом сезоне.