Женщина погибла при сходе ледника в Карачаево-Черкесии

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Жертвой схода ледника в Аликбекском ущелье в Карачаево-Черкесии стала женщина по имени Татьяна Ф. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник во вторник, 14 сентября.

У пострадавшей Татьяны С., по предварительным данным, оторвана стопа. Всего травмы в результате происшествия получили три человека, личность еще одной пострадавшей уточняется.

Обрушение части ледника произошло на высоте 2200 метров. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, отметил собеседник агентства.

18 августа в МЧС рассказали, что спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской в Камчатском крае. В состав туристической группы входили 12 человек из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

По предварительной информации, примерно на высоте от 4100 до 4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Поскольку световой день закончился, использовать в поисках вертолет не представлялось возможным, было решено отправить его с наступлением светлого времени суток.

После этого к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8. Также из поселка Ключи Усть-Камчатского района выдвинулись спасатели Ключевского филиала поисково-спасательного отряда.