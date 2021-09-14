Мясников ответил ученым, призвавшим отказаться от ревакцинации

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Приоритетная задача для медицинских работников любой страны — обеспечить массовую первичную вакцинацию от коронавируса. Однако при достаточном количестве вакцин граждане должны вовремя ревакцинироваться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее группа ведущих американских и международных ученых выступила с критикой ревакцинации. По их данным, применение бустерных инъекций против COVID-19 «неуместно на данном этапе пандемии». Выводы экспертов публикует журнал The Lancet. Ученые считают, что гораздо лучше направить существующие запасы препаратов для вакцинации тех, кто еще не привился. Повторная вакцинация, как отмечается в исследовании, может потребоваться для людей, привитых малоэффективными препаратами, или людей со слабым иммунитетом.

— Действительно, сначала нужно обеспечить защиту как можно большего количества людей. Однако это касается только ситуации, когда вакцин не хватает, — рассказал специалист.

Он отметил, что при наличии достаточного количества препарата его можно использовать не только для первичной вакцинации, но и для повторной.

При этом процесс вакцинации в глобальных масштабах можно сравнить с покраской автомобиля, отметил Мясников.

— Допустим, вы хотите покрасить машину. Вы же не будете красить только одно крыло в несколько слоев, а остальную часть оставлять со ржавчиной? Скорее, загрунтуете и покрасите хоть как-то, — рассказал врач.

Нынешняя ситуация с вакцинацией от COVID-19 в мировом здравоохранении напоминает неравномерно покрашенный автомобиль, заключил Мясников.