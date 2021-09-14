Сергей Собянин сообщил об открытии двух новых дорог в ТиНАО

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии связки между Киевским и Калужским шоссе и выезда из города Московский к станции столичного метро «Филатов луг». Соответствующее сообщение глава города опубликовал во вторник, 14 сентября, на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что новые дороги позволят москвичам существенно экономить время.

— Открыли две новые дороги в ТиНАО: выезд из Московского к станции «Филатов Луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе. Выезд из Московского небольшой — чуть больше двух километров, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут — в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут, — заявил Сергей Собянин.

Также он подчеркнул, что новая связка между магистралями стала шестой по счету. До этого переехать с одного шоссе на другое было возможно лишь через МКАД.

— МКАД, ЦКАД, трасса «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» и четыре местные дороги, — заключил мэр столицы на странице «Вконтакте».

Во вторник, 14 сентября, Сергей Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга. Правительство Москвы приняло решение изменить несколько требований для предоставления услуг каршеринга с целью повышения его популярности и уровня комфорта.