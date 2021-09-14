ВОЗ допустила появление прививочных паспортов для путешествий

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Требование о наличии прививочных паспортов в качестве условия для путешествий дискриминационно, но оно может быть введено со временем. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник, 14 сентября.

— Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки и неравного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы, — рассказал руководитель ведомства.

Подобные паспорта могут быть введены в будущем, когда препараты от COVID-19 станут доступными по всему миру, добавил он. ВОЗ уже работает с государствами для того, чтобы прийти к унифицированному варианту этого документа, приводит слова Гебрейесуса РИА Новости.

7 сентября эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове рассказала, что в различных регионах наблюдается неоднородная ситуация, но в целом мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Она уточнила, что в Европе снижаются случаи COVID-19 и повышается смертность, в Африке цифры идут на спад, а в Северной и Южной Америке наблюдается рост случаев коронавируса и смертей.

Увеличение заболеваемости в некоторых странах с высоким уровнем вакцинации говорит о том, что коронавирус по-прежнему имеет большие энергию и потенциал, подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. В мире сложилась ситуация, когда в одних странах есть вакцины, но жители не хотят прививаться, а в других — множество людей хотят это сделать, но там нет препаратов, заключил он.