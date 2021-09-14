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Навигацию на двух станциях метро продублировали на узбекском языке и фарси

Виктория Сикерина

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Навигацию на двух станциях метро продублировали на узбекском языке и фарси
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Филатов Луг Карта всех событий

Указатели на двух станциях Московского метрополитена продублировали на узбекском языке и фарси. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного метро.

Отмечается, что обновленные надписи появились на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» из-за близкого расположения к миграционному центру «Сахарово».

— От станций метро «Прокшино» Сокольнической линии и «Лесопарковой» Бутовской линии ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово». Поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси — языке большинства народов Таджикистана и на узбекском, — заявили в пресс-службе Московского метрополитена.

В ведомстве добавили, что одна из главных задач метро — понятная и удобная для всех пассажиров навигация. Например, надписи на электронном табло в вагонах поездов дублируются на девяти языках, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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