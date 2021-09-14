Мурашко раскрыл число находящихся под наблюдением врачей россиян с COVID-19

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Более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 14 сентября.

— Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тысячи граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией, — рассказал глава ведомства.

Мурашко добавил, что система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс, подчеркнул министр.

Главным и верным путем является вакцинация населения, уточнил он. Всего на данный момент в России привились от COVID-19 более 46 миллионов человек.

Период запаса препаратов от коронавируса, по его словам, составляет около одного месяца в каждом регионе. Почти 12 тысяч пунктов вакцинации с учетом выездных бригад работают по всей России, рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

26 августа Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в стране зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».