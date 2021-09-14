Ольга Бузова задумалась о поступлении в аспирантуру истфака МГУ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Экс-ведущая «Дома-2», певица и актриса Ольга Бузова призналась, что планирует поступить в аспирантуру исторического факультета Московского государственного университета имени В. М. Ломоносова. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, на такой ответственный шаг ее вдохновил сериал «Историк». После просмотра Бузова начала активно читать историческую литературу и удивилась цикличности истории.

— Почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру истфака МГУ. Что думаете? Есть у меня среди подписчиков выпускники этого факультета? — спросила звезда у подписчиков.

Поклонники неоднозначно отреагировали на заявление Бузовой. Одни поддержали ее, а другие — раскритиковали. Положительно настроенные фолловеры удивились, что артистка обладает большой энергией, которой хватает на разные активности.

— Куда тебе? В «Доме-2» ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война! — в свою очередь прокомментировали хейтеры публикацию Бузовой в Instagram.

На днях экс-участник проекта «Дом-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, снова обрушился на Бузову с гневным посланием. Причиной этого стал анонс ее концерта в «Крокус Сити Холле», где артистка предстала в образе Пресвятой Богородицы.