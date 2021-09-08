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«Нужна помощь невропатолога»: Бузова предстала в Сети в образе Богородицы

Юлия Курганова

Общество
«Нужна помощь невропатолога»: Бузова предстала в Сети в образе Богородицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Экс-участник проекта «Дом-2» Роман Тертишный, который более известен под псевдонимом Май Абрикосов, снова обрушился с гневным комментарием на певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Поводом стали появившиеся в Сети ролики, которые анонсируют шоу звезды «Вот она я», запланированное на октябрь.

— Ольга Бузова ужасает. Да, правильно, это не описка, не удивляет, а ужасает. Мне кажется, что Ольге нужна помощь невропатолога, социального работника, мамы, папы с красивыми новыми зубами, сестры, неравнодушных людей, друзей и коллег. В анонсе ее концерта в «Крокус Сити Холле» Бузова предстала в образе Пресвятой Богородицы, — возмутился Абрикосов на своей странице в соцсети Instagram.

Также он назвал сумму, которую артистка потратит на подготовку к концерту, и заявил, что при этом петь перед публикой она будет под фонограмму.

— 30 миллионов рублей, чтобы петь под фонограмму, при полном отсутствии голоса и слуха. Цена билетов от 3850 рублей, возрастной рейтинг — 16+. Совсем еще дети будут смотреть на пошлую тетку-богохульницу, — отметил бывший участник «Дома-2».

Многие пользователи поддержали Абрикосова, отметив, что Бузова переходит все границы дозволенного.

«Если честно, то все это ужасает, и немного страшно за Ольгу и подобных людей, кто пытается воплотить образ, того, кого воплощать нельзя. Или они уже чувствуют себя святостью?»; «Мне жутко стало»; «По-моему, она уже с головой не дружит», — написали фолловеры.

На днях встретившаяся с Maneskin Бузова едко ответила на критику Собчак и Мингалимовой. Их возмущения в адрес телеведущей и певицы были связаны с возможностью взять интервью у итальянской группы.

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