Психолог дала советы студентам, как избежать осенней депрессии

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Наступление осени и пандемия коронавируса могут спровоцировать депрессию у студентов. Психолог Юлия Холодова рассказала, как избежать сезонной хандры.

По словам специалиста, во время дистанционного обучения у подростков увеличивается напряжение: появляются тревожность и депрессивное состояние. Это происходит из-за изменения формата дня, отдыха, общения с друзьями и близкими.

— Кроме того, при обучении онлайн необходимы навыки планирования, а они не всегда есть у студентов. Думаю, что возвращение к привычному, очному обучению позволит постепенно выправить ситуацию. Но за этим нужно наблюдать. Потому что переход от одного режима к другому все равно будет какое-то время еще сказываться. Так что пандемия еще будет иметь последствия для психологического здоровья, в том числе студентов, — пояснила психолог.

Она посоветовала планировать свой день, чтобы сохранить ментальное здоровье:

— Надо планировать не только на день, но и на неделю, и на месяц вперед. И планировать отдых. И желательно, чтобы этот отдых был не в режиме онлайн, — поделилась специалист.

Также Холодова отметила, что поставленные цели, которые можно достичь за маленький промежуток времени, помогут учащемуся продуктивно продолжать заниматься делами. Однако психолог уточнила, что с глобальными целями стоит быть более аккуратными.

— Глобальные цели — это хорошо, но когда они разбиты на конкретные задачи, на маленькие шаги. Потому что, если цель одна и непонятно, удастся ли ее достичь, тем более на фоне общей неопределенности, это может сильно подкосить эмоционально и только усилить депрессивные тенденции, — рассказала собеседница «Радио 1».

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