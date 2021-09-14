Финансовый аналитик предостерег россиян от покупки долларов

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В ближайшие месяц–два высока вероятность укрепления курса рубля по отношению к доллару до отметок ниже 72 рублей. Такой прогноз в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» дал независимый финансовый аналитик, валютный стратег Александр Егоров.

Оснований для этого несколько, говорит он. Во-первых, Банк России в минувшую пятницу, 10 сентября, повысил ключевую ставку до 6,75 процента и дал сигнал участникам рынка, что продолжит ее повышать и дальше.

— А поскольку у нас и на Западе ставки отличаются сильно, это побуждает участников финансового рынка к операции по стратегии carry trade. То есть игроки берут займы в долларах, вкладывают туда, где доходность выше (а у нас она выше, например, в облигациях федерального займа), и возвращают свои долги, при этом получая доходность. Это один из важных факторов, — поясняет эксперт.

Во-вторых, отмечает специалист, цены на нефть и весь спектр сырьевых товаров, идущих на экспорт, сейчас находятся на высоком уровне, тот же газ постоянно дорожает на Западе. В-третьих, геополитическая ситуация пока не предвещает введения против России новых санкций. Кроме того, краткосрочно в пользу рубля будет действовать налоговый период, добавил спикер.

— Обычно в понедельник бывает повышение валютных курсов. Но этого я в последнее время не наблюдал. Сейчас рубль стоит чуть ниже 73 единиц за доллар. Нет буйных, которые бы сильно толкали курс вниз, и нет тех, кто рисковал бы покупать валюту. Обстоятельства и фундаментальные факторы складываются в пользу рубля, — объяснил эксперт.

В среднесрочной перспективе так и продолжится, предполагает собеседник «ВМ».

— Есть вероятность, что цены на экспортные товары будут высокими, в том числе на нефть. Хранилища на Западе не заполнены, да еще и от ураганов он страдает. Сейчас покупать валюту надолго — рискованно, потому что рубль может укрепиться по отношению к доллару. Не исключаю, что он «сходит» и до отметок 71–71,50 за одну единицу американской валюты, — спрогнозировал Александр Егоров.