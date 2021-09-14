Психолог объяснил причины депрессивного состояния у студентов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Клинический психолог, член Союза охраны психического здоровья Михаил Хорс назвал основные причины депрессии у студентов.

Отмечается, что три четверти учащихся российских вузов в условиях пандемии коронавирусной инфекции проявляли симптомы «психологического неблагополучия». Из них 20 процентов имели признаки умеренного или тяжелого депрессивного состояния. Соответствующие исследования провели в вузах в России по поручению Министерства науки и высшего образования РФ.

Михаил Хорс отметил, что отсутствие живого общения оказывает сильное влияние на психику человека.

— Чаще об эмоциональном выгорании говорят молодые люди. Молодежь воспитывают сейчас в новых правилах. Им говорят, что можно рассказывать о том, что у тебя на душе, что можно раскрывать свои слабости. А более старшее поколение воспитывали по правилу «ты должен быть сильным». Действительно, молодежь переживает все более эмоционально, — заявил специалист.

При этом сегодняшняя молодежь формируется в состоянии экономической нестабильности. Это тоже является причиной яркой реакции на незначительные проблемы и сложности.

Михаил Хорс добавил, что в группу риска по депрессии в особенности включены студенты первых курсов бакалавриата и специалитета, передает Общественная Служба Новостей.

Психолог Юлия Холодова рассказала, как студентам избежать сезонной хандры. По мнению эксперта, во время дистанционного обучения у подростков увеличивается напряжение: появляются тревожность и депрессивное состояние. Это происходит из-за изменения формата дня, отдыха, общения с друзьями и близкими.