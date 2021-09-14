Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог объяснил причины депрессивного состояния у студентов

Виктория Сикерина

Общество
Психолог объяснил причины депрессивного состояния у студентов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Клинический психолог, член Союза охраны психического здоровья Михаил Хорс назвал основные причины депрессии у студентов.

Отмечается, что три четверти учащихся российских вузов в условиях пандемии коронавирусной инфекции проявляли симптомы «психологического неблагополучия». Из них 20 процентов имели признаки умеренного или тяжелого депрессивного состояния. Соответствующие исследования провели в вузах в России по поручению Министерства науки и высшего образования РФ.

Михаил Хорс отметил, что отсутствие живого общения оказывает сильное влияние на психику человека.

— Чаще об эмоциональном выгорании говорят молодые люди. Молодежь воспитывают сейчас в новых правилах. Им говорят, что можно рассказывать о том, что у тебя на душе, что можно раскрывать свои слабости. А более старшее поколение воспитывали по правилу «ты должен быть сильным». Действительно, молодежь переживает все более эмоционально, — заявил специалист.

При этом сегодняшняя молодежь формируется в состоянии экономической нестабильности. Это тоже является причиной яркой реакции на незначительные проблемы и сложности.

Михаил Хорс добавил, что в группу риска по депрессии в особенности включены студенты первых курсов бакалавриата и специалитета, передает Общественная Служба Новостей.

Психолог Юлия Холодова рассказала, как студентам избежать сезонной хандры. По мнению эксперта, во время дистанционного обучения у подростков увеличивается напряжение: появляются тревожность и депрессивное состояние. Это происходит из-за изменения формата дня, отдыха, общения с друзьями и близкими.

Читайте также:
студентыпсихологиядепрессия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте