Apple официально представила iPhone 13 и iPhone 13 mini

Фото: Apple

Компания Apple в рамках онлайн-презентации представила iPhone 13. Смартфон доступен в пяти цветах: розовом, синем, красном, а также «темная ночь» и «сияющая звезда».

В нем установлен процессор Apple A15 Bionic с шестиядерным процессом и четырехъядерным графическим процессором. Также инженеры уменьшили «челку» сверху экрана и добавили функцию Always on Display.

Кроме того, компания из Купертино убрала базовые телефоны с 64 гигабайтами памяти. Теперь линейка начинается сразу с хранилища вместимостью 128 гигабайтов.

iPhone 13 получил две обновленных камеры, которые расположены по диагонали. OLED-дисплей смартфона стал на 20 процентов ярче, чем в предыдущем поколении.

Также в смартфонах будет доступна функция Cinematic Mode, позволяющая автоматически менять автофокус на лицах людей. Стоимость iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 mini — от 69 990 рублей.

В iPhone 13 Pro и Pro Max компания добавила функцию Pro Motion — она будет подстраивать частоту обновления экрана от 10 до 120 герцев в зависимости от режима использования. В продвинутых моделях также впервые появится версия с 1 терабайтом памяти.

iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей, отмечается на сайте Apple.

14 сентября корпорация также представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini.

Базовая модель осталась в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получила множество изменений. Так, на нее установили процессор Apple A13, а также улучшили фронтальную камеру до 12 мегапикселей и добавили поддержку активного пера Apple Pencil.

Стартовая цена в США на него составит 329 долларов, в продажу планшет поступит на следующей неделе. iPad mini внешне стал напоминать iPad Pro, также у него увеличили экран до 8,3 дюйма. Инженеры добавили планшету поддержку 5G и USB-С, цена на гаджет стартует от 499 долларов.