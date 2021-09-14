Актриса Амалия Мордвинова вернулась в Россию после 12 лет жизни в США

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Российская актриса Амалия Мордвинова, известная по ролям в кинолентах «Generation П», «День радио» и «Вор», вернулась в Россию после 12 лет жизни в Соединенных Штатах. Артистка рассказала, что же подтолкнуло ее к такому смелому решению.

По словам звезды, ей снова захотелось путешествовать и изучать мир. При этом актриса отметила, что переехала в США вслед за любимым мужем, однако любить родные места никогда не переставала.

— Меня не было 12 лет, но я нашлась... Я в переездах по миру не вижу ничего особенного, поэтому и вернулась. Если я жила в Америке, то это не значит, что я разлюбила свою страну. Просто я привыкла путешествовать постоянно, — рассказал Амалия Мордвинова в эфире телеканала «Россия 1».

За океаном артистка успела развестись и еще два раза выйти замуж. Несмотря на неудачу в семейной жизни, Мордвинова отметила, что считает себя совершенно счастливой женщиной.

Недавно актриса появилась на премьере фильма «Красотка на взводе». Она длительное время не снималась, поэтому поклонники ищут истинные причины возвращения звезды в Россию, передают «Невские новости».

В понедельник, 13 сентября, актриса Юлия Меньшова в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала о последней встречи с отцом. В конце июня режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом. Сначала он отказывался от госпитализации и лечился дома. В больницу артист согласился лечь только тогда, когда его состояние начало стремительно ухудшаться.