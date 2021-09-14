Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Актриса Амалия Мордвинова вернулась в Россию после 12 лет жизни в США

Виктория Сикерина

Общество
Актриса Амалия Мордвинова вернулась в Россию после 12 лет жизни в США
Фото: YouTube

Российская актриса Амалия Мордвинова, известная по ролям в кинолентах «Generation П», «День радио» и «Вор», вернулась в Россию после 12 лет жизни в Соединенных Штатах. Артистка рассказала, что же подтолкнуло ее к такому смелому решению.

По словам звезды, ей снова захотелось путешествовать и изучать мир. При этом актриса отметила, что переехала в США вслед за любимым мужем, однако любить родные места никогда не переставала.

— Меня не было 12 лет, но я нашлась... Я в переездах по миру не вижу ничего особенного, поэтому и вернулась. Если я жила в Америке, то это не значит, что я разлюбила свою страну. Просто я привыкла путешествовать постоянно, — рассказал Амалия Мордвинова в эфире телеканала «Россия 1».

За океаном артистка успела развестись и еще два раза выйти замуж. Несмотря на неудачу в семейной жизни, Мордвинова отметила, что считает себя совершенно счастливой женщиной.

Недавно актриса появилась на премьере фильма «Красотка на взводе». Она длительное время не снималась, поэтому поклонники ищут истинные причины возвращения звезды в Россию, передают «Невские новости».

В понедельник, 13 сентября, актриса Юлия Меньшова в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала о последней встречи с отцом. В конце июня режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом. Сначала он отказывался от госпитализации и лечился дома. В больницу артист согласился лечь только тогда, когда его состояние начало стремительно ухудшаться.

Читайте также:
СШАартисткавозвращение в Россию
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте