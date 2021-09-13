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«Это было страшно»: Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом

Юлия Курганова

Общество
«Это было страшно»: Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом
Фото: Youtube / Agata Muceniece

В конце июня режиссер Владимир Меньшов заразился COVID-19. Сначала он отказывался от госпитализации и лечился дома. В больницу артист согласился лечь только тогда, когда его состояние начало стремительно ухудшаться. Дочь режиссера Юлия рассказала о последней встрече с отцом.

— Я не была рядом, но один раз заходила в реанимацию. Попросила врачей позволить мне пройти туда, поскольку понимала, что динамика ухудшается, а папа в возрасте. Это было страшно. Красная зона, все как в сериале «Чернобыль». Я привезла папе еду. Он был в сознании, но толком поговорить не смогли — папа был под маской. Он сразу меня узнал, хотя я была в специальном костюме. Взял меня за руку и спросил, что я привезла. Очень этому обрадовалась, потому что это был такой живой вопрос. Привезла я любимую его уху из ресторана, — вспомнила актриса в YouTube-шоу «А поговорить?».

Через несколько дней Владимир Валентинович скончался. Дочери первой сообщили об этом. Тогда она думала, как о трагедии рассказать маме Вере Алентовой, ведь 79-летняя артистка также была в больнице.

Меньшова отметила, что мама стойко переносит смерть супруга. Они стараются не говорить об этом, так как очень больно жить с пониманием, что режиссера больше нет рядом.

12 августа Вера Алентова впервые вышла на сцену после смерти мужа. В постановке «Ложные признания» она исполнила главную роль — госпожу Аргант. Снимки и видеоролики с актрисой на сцене появились в социальных сетях ее поклонников.

На протяжении двух недель Владимир Меньшов пытался побороть коронавирусную инфекцию и 5 июля 2021 года скончался на 82-м году жизни. Режиссер был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

На девятый день после смерти режиссера его дочь Юлия опубликовала документальный фильм «Папа», в котором показала последнее интервью с ним.

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