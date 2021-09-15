Названы пять мужских имен, носители которых никогда не станут богатыми

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Имя человека может указывать на его способность притягивать не только удачу, но и деньги. Специалисты назвали пять мужских имен, обладатели которых не смогут преумножить свое состояние и не начнут жить в роскоши.

Физический труд — это стихия Степана. Мужчины с этим именем являются мастерами на все руки, они работают плотниками, электриками, но больших денег не видят.

Константин работает в офисе, несмотря на мечтательность и творческий потенциал. Из-за своей безынициативности мужчины с этим именем обделены деньгами.

Любящий выпить на вечеринках Глеб не умеет делать накопления. Посредственность и легкомысленность не дают таким мужчинам построить карьеру.

Бережливый Арсений зарабатывает деньги с большим трудом, поэтому привыкает к скромной жизни. Такие мужчины ущемляют себя в тратах, из-за чего их материальное состояние не улучшается.

Вадим не умеет правильно строить свой бюджет. Обладатели этого имени залезают в долги, бессмысленно тратят деньги. Кроме того, Вадимы хотят работать лишь на себя, что мешает им строить карьеру, пишет Пятый канал.

До этого астрологи перечислили знаки зодиака, представительницы которых предпочитают выходить замуж по расчету, и дали советы каждому знаку зодиака, как приумножить свое финансовое благополучие в 2021 году.