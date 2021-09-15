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В Раде объяснили, когда Зеленский начал ненавидеть русских

Анастасия Волоснова

Политика
В Раде объяснили, когда Зеленский начал ненавидеть русских
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским с начала своей политической карьеры. Об этом рассказал депутат Рады Илья Кива.

По его словам, несколько лет назад в выступлениях Зеленского не доминировала агрессивная риторика по отношению к русским.

— В какой момент Зеленский почувствовал русских врагами? Потому что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал на площадках Луганска, Горловки. И тогда он говорил, что мы один народ, у нас одна история, — отметил Кива.

Он пояснил, что Зеленский стал «чувствовать русских врагами», когда «переступил порог власти». Кива добавил, что в настоящее время украинского лидера интересует лишь «бескомпромиссная война», пишет РИА Новости.

До этого депутат Верховной рады Юрий Бойко отметил, что Россия будет готова к встрече президента страны Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если Киев конструктивно подойдет к переговорам.

По его словам, власти Украины предлагают тему Крыма для обсуждения «из-за неконструктивной ситуации в стране». Он подчеркнул, что во встрече двух лидеров в первую очередь заинтересована украинская сторона.

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