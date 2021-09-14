На Украине назвали условие Москвы для встречи Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ

Россия будет готова к встрече президента страны Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если Киев конструктивно подойдет к переговорам. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

По его словам, власти Украины предлагают тему Крыма для обсуждения «из-за неконструктивной ситуацией в стране».

— Я думаю, что вопрос Крыма они не будут обсуждать. А вот что касается других вопросов, то они будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка, — пояснил Бойко.

Он подчеркнул, что во встрече двух лидеров в первую очередь заинтересована украинская сторона, пишет РИА Новости.

7 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма будет включена в повестку переговоров Зеленского и Путина. Он добавил, что Москва «торгуется» о темах переговоров во время встречи президентов.

При этом дипломат подчеркнул, что Киев с помощью саммита «Крымская платформа» показал, что «никогда не забудет про полуостров».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».