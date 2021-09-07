Кулеба заявил, что Зеленский и Путин обсудят Крым во время встречи

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Тема Крыма будет включена в повестку переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

5 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть пунктом повестки дня в потенциальных переговорах между Путиным и Зеленским. По его словам, для российской стороны темы Крыма «не существует», в то время как президент Украины непременно желает обсудить именно этот вопрос.

По словам Кулебы, РФ «торгуется» о темах переговоров во время встречи президентов.

— Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем и Крым — это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться, — передает слова Кулебы «1+1».

6 сентября Кулеба сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. При этом он заявил, что именно российская сторона «постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать».

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленскому потребуется представить конструктивные темы, не связанные с Крымом, для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».