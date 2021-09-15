Москвичам рассказали о погоде в столице 15 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве в среду, 15 сентября, существенные осадки не ожидаются, температура воздуха опустится до плюс 10–12 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

При этом температура воздуха в Подмосковье составит плюс 9–14 градусов. Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона, из-за чего на улице будет облачно с прояснениями.

Скорость северо-западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду с порывами до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметром ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60 процентов, передает портал.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что воздух в столице в конце сентября прогреется до 19 градусов выше нуля. Однако из-за холодных ночей такую погоду нельзя назвать бабьим летом.

Татьяна Позднякова добавила, что в этом году бабье лето длилось всего четыре дня и закончилось в понедельник, 13 сентября. В данный период воздух прогревался до плюс 25 градусов.