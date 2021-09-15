В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде на транспорте для студентов

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму планируют внести законопроект о появлении возможности для студентов на бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом в среду, 15 сентября, рассказал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В настоящее время социальные льготы на проезд в общественном транспорте на федеральном уровне предусмотрены только для нескольких категорий граждан, среди которых нет студентов.

— Каждый регион устанавливает свои скидки по проезду на общественном транспорте исходя из своих финансовых возможностей. Имеются регионы, где льготный проезд для студентов не предусмотрен, — уточняется в сообщении.

Депутаты планируют внести в законодательство изменения, по которым обучающиеся по очной форме среднего профессионального и высшего образования будут иметь право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта. Однако в социальную поддержку не будут включать такси и маршрутное такси, пишет ТАСС.

В июне этого года депутат Государственной думы Петр Толстой заявил, что от системы ЕГЭ в российских школах необходимо отказаться в пользу традиционного русского образования. По его словам, консенсус в этом вопросе есть как в преподавательском сообществе, так и в Госдуме.

При этом закон о просветительской деятельности вступил в силу в России во вторник, 1 июня. Об этом свидетельствует принятый в марте Госдумой законопроект, который в апреле появился на портале проектов нормативных актов.

Утвержденная инициатива также запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, религиозной или национальной розни.