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Москино ввело социальные тарифы на билеты для московских студентов

Виктория Сикерина

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Москино ввело социальные тарифы на билеты для московских студентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные студенты смогут посещать кинопоказы в Москино по специальной цене. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали на сайте организации.

— Теперь учащиеся столичных вузов с понедельника по среду с 11:00 смогут посмотреть фильмы в кинотеатрах по специальной цене — 150 рублей, — написали в пресс-службе Москино.

Однако такая цена будет действовать лишь при предъявлении студенческого билета. Отмечается, что акция пройдет лишь в некоторых кинотеатрах сети: «Березка», «Космос», «Молодежный», «Полет», «Сатурн», «Спутник» и «Тула», передает официальный сайт.

В понедельник, 6 сентября, ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что теперь мастер-классы, фестивали и другие мероприятия будут проводить на новой сценической площадке в учебном заведении на открытом пространстве.

По его словам, ранее в университете не хватало помещений для уроков танцев. Однако разместить новый объект удалось в старом гараже. Теперь там располагается танцевальный кабинет.

Также в понедельник на медиаконференции Университета Национальной технологической инициативы — 2035 заявили, что иностранные студенты в России ощущают дискомфорт из-за таких бытовых проблем, как серый рынок аренды жилья, отсутствие условий для занятий в общежитиях, грязные туалеты и нехватка мест для приготовления пищи.

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