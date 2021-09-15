Благоустройство больницы имени Сперанского завершили в ЦАО Москвы

Фото: Благоустройство, больница имени Сперанского, Петр Бирюков, Москва, ЦАО

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Благоустройство территории детской больницы имени Георгия Сперанского завершили в Пресненском районе столицы. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, около медицинского учреждения созданы удобные пространства для отдыха и прогулок.

— В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры, — отметил заммэра.

Также он подчеркнул, что во время проведения ремонтных работ специалисты акцентировали внимание на визуальном восприятии, чтобы отвлечь пациентов от ощущения нахождения в больнице. На территории появились кинетические фигуры, теневой навес с качелями, а также металлические скульптуры абстрактных форм. Кроме того, здесь оборудовали спортивную площадку: установили столы для тенниса и тренажеры.

— Чтобы поддержать маленьких пациентов, на одной из полян большими буквенными скульптурами выложили слово «выздоравливай». Композиция видна из окон больницы, надеемся, что она будет позитивно влиять на настроение ребят и поможет им быстро поправиться, — добавил Петр Бирюков.

Также заместитель мэра Москвы рассказал, что рабочие благоустроили природную зону у Нижнего Красногвардейского пруда, которая граничит с территорией больницы Сперанского. Здесь посадили кустарники и цветы, обновили беседки, проложили комфортные дорожки для прогулок и выполнили декорирование ограждения.

Во вторник, 14 сентября, Петр Бирюков сообщил, что около станции Большого центрального кольца (БКЛ) «Проспект Вернадского» завершили работы по благоустройству территорий. Здесь создали комфортное пространство для пешеходов и пассажиров.