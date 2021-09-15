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Наталья Сергунина рассказала о новой городской программе для волонтеров

Виктория Сикерина

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Наталья Сергунина рассказала о новой городской программе для волонтеров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центр «Мосволонтер» открыл для москвичей школу тренеров «Обучай». В учреждении будет проходить подготовка волонтеров, которые в будущем смогут сами преподавать основы добровольчества. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Занятия будут проходить в очно-заочном формате в сентябре и октябре текущего года в течение двух недель. Отмечается, что первый поток уже стартовал. В рамках обучения участники прослушают восемь вебинаров и примут участие в интерактивных форматах работы по выходным дням.

— Этот проект направлен на развитие наставнических компетенций и подготовку специалистов для проведения обучающих программ по основам волонтерства. Выпускников школы пригласят пройти практику и стать тренерами для начинающих добровольцев ресурсного центра «Мосволонтер», — отметила заммэра столицы.

В рамках проекта ученики поработают вместе со специалистами в сфере надпрофессионального образования и с представителями волонтерского движения. Участникам расскажут, как и когда лучше проводить занятия, какой формат более эффективен, а также научат основам тренерской этики, ораторского искусства и составления образовательных программ.

В завершение обучения ученики разработают и проведут собственный демотренинг.

Ресурсный центр «Мосволонтер» в 2020 году стал победителем всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» и начал работать как его региональный центр. С тех пор все больше добровольцев старшего поколения пополняют его ряды. Их называют «серебряными» волонтерами.

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