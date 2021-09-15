Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в канун Нового года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пары, желающие заключить брак в предновогодний день, 31 декабря, смогут это сделать во дворцах бракосочетания № 1 и 4. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

— Этот период отличается особой предпраздничной атмосферой и ожиданием чего-то нового, именно поэтому многие молодожены выбирают для бракосочетания последнюю неделю в году. В 2021 году 31 декабря официально выходной день, но мы решили не лишать молодых возможности пожениться в канун праздника. Сейчас уже начался прием заявлений во Дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, и обновленном после капитального ремонта Дворце бракосочетания № 4 на Бутырской улице», — говорится в сообщении пресс-службы.

Будущие молодожены, выбравшие для регистрации брака выездную площадку, смогут это сделать в предновогодние выходные, 24 и 25 декабря. В эти дни будут открыты башня «ОКО» делового центра «Москва-Сити», усадьба Остафьево в Новой Москве, а также гостиница «Националь», из которой открывается вид на Красную площадь.

В пресс-службе отметили, что за последние 10 лет в последний день года в Москве поженились более 2500 пар. За этот период столичные ЗАГСы и дворцы бракосочетания не работали 31 декабря всего два раза: в 2012 и 2017 годах. Наибольшее количество семей было создано в 2019 году — более 500, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого ЗАГС Москвы рассказал, что понедельник и воскресенье — одни из самых популярных дней недели для заключения брака в столице.