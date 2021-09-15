Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в канун Нового года

Анастасия Колоскова

Город
Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в канун Нового года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пары, желающие заключить брак в предновогодний день, 31 декабря, смогут это сделать во дворцах бракосочетания № 1 и 4. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

— Этот период отличается особой предпраздничной атмосферой и ожиданием чего-то нового, именно поэтому многие молодожены выбирают для бракосочетания последнюю неделю в году. В 2021 году 31 декабря официально выходной день, но мы решили не лишать молодых возможности пожениться в канун праздника. Сейчас уже начался прием заявлений во Дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, и обновленном после капитального ремонта Дворце бракосочетания № 4 на Бутырской улице», — говорится в сообщении пресс-службы.

Будущие молодожены, выбравшие для регистрации брака выездную площадку, смогут это сделать в предновогодние выходные, 24 и 25 декабря. В эти дни будут открыты башня «ОКО» делового центра «Москва-Сити», усадьба Остафьево в Новой Москве, а также гостиница «Националь», из которой открывается вид на Красную площадь.

В пресс-службе отметили, что за последние 10 лет в последний день года в Москве поженились более 2500 пар. За этот период столичные ЗАГСы и дворцы бракосочетания не работали 31 декабря всего два раза: в 2012 и 2017 годах. Наибольшее количество семей было создано в 2019 году — более 500, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого ЗАГС Москвы рассказал, что понедельник и воскресенье — одни из самых популярных дней недели для заключения брака в столице.

Читайте также:
регистрацияЗАГСыБраки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте