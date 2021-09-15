В Японии рассказали о пусках ракет с территории Северной Кореи

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КНДР провела два пуска ракет со своей территории. Они состоялись в 12:38 (06:38 московскому времени) и 12:43 (06:43 московскому времени). Об этом в среду, 15 сентября, сообщает Управление безопасности на море Японии.

При этом место падения снарядов остается неизвестным, передает телеканал NHK. Власти Японии предположили, что ракеты были баллистическими.

По словам представителя регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами, после пуска никаких сейсмических событий в Японском море не обнаружено, передает РИА Новости.

До этого член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина сообщила, что ракетные испытания Корейской Народно-Демократической Республики выгодны США, так как они работают над размещением в регионе направленной против России системы противоракетной обороны. По ее словам, такие действия Кореи играют в настоящее время более важную роль, нежели это было раньше, так как КНДР находится в кризисной экономической ситуации из-за последствий пандемии коронавируса.