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Центры информирования по переселению предложили новую услугу для участников реновации

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Центры информирования по переселению предложили новую услугу для участников реновации
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Центры информирования по переселению будут оказывать новую услугу москвичам, в чьих квартирах один из собственников является несовершеннолетним, ограниченно дееспособным или недееспособным.

— С 15 сентября в центрах информирования по переселению заработали представительства органов опеки и попечительства. В их компетенции находится выдача предварительного разрешения на совершение сделки с недвижимостью, если один или несколько собственников являются несовершеннолетними, недееспособными или ограниченно дееспособными. Срок выдачи указанного документа составляет 10 рабочих дней, — рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что переезжающим не придется посещать районный отдел органов опеки и попечительства.

Сотрудники органов опеки будут работать по индивидуальному графику в каждом центре. Контактную информацию центров можно найти на сайте Московского фонда реновации жилой застройки.

Участники программы реновации могут воспользоваться также цифровыми сервисами. Среди них — уведомления о ходе переселения, персонализированная инструкция по переезду и электронная услуга по получению бесплатной помощи грузчиков.

Также в августе на mos.ru появилась онлайн-услуга «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.

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