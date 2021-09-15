Водитель легковушки в Москве насмерть сбил вышедшего из машины таксиста и скрылся

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Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

На северо-востоке столицы автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Авария произошла на проспекте Мира возле дома № 112. Первоначально в незначительное ДТП попал автомобиль такси. После него водитель и пассажир вышли на проезжую часть. В этот момент их сбил другой автомобиль — таксист умер сразу, а пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии. Там ему диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки и ребер. Сбивший людей автомобиль скрылся с места происшествия.

— В результате оперативных действий сотрудниками Госавтоинспекции был обнаружен скрывшийся с места ДТП автомобиль «Лада Приора», в настоящее время устанавливается место нахождения водителя, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Всего на прошедшей неделе в столице зарегистрировали 175 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 10 человек погибли и 185 получили травмы различной степени тяжести. При этом 60 ДТП были связаны с наездом на пешеходов, из них 26 — в зоне действия пешеходного перехода.