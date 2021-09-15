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Движение транспорта временно ограничат на Бородинском мосту

Михаил Алимов

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Движение транспорта временно ограничат на Бородинском мосту
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Бородинский мост Карта всех событий

На Бородинском мосту в Москве временно ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать в районе Ростовской набережной из-за дорожных работ.

С 21 сентября по 1 октября будет круглосуточно занято по одной полосе в каждом направлении. Также закроют и дополнительную полосу для общественного транспорта.

Движение транспорта временно ограничат на Бородинском мостуФото: Официальный сайт мэра Москвы

С 11 октября по 1 декабря этот участок тоже будет ограничен. Но теперь будет доступна полоса для городского общественного транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что движение транспорта по 1-й Квесисской улице временно ограничат с 20 по 22 сентября. Автомобилистам придется планировать иной маршрут из-за проведения там инженерных работ. В указанные дни машины круглосуточно не смогут проезжать по одной полосе дороги рядом с домом 10б по Нижней Масловке.

Нынешнее количество полос при этом будет сохранено, так как рабочие городских служб временно расширят дорогу и ликвидируют парковочные места.

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