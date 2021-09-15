Ученые раскрыли механизм развития смертельного рака глаза

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Развитие увеальной меланомы, которая является смертельным видом рака глаза, связано с потерей ингибиторного комплекса — группы белков, регулирующей экспрессию генов. К такому выводу пришли американские ученые.

Ученые из Корнеллского, Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, что из-за этого у пациентов возникают ошибки в расщеплении хромосом при делении клеток. Развивается воспаление, которое приводит к агрессивному росту опухоли.

В настоящее время при лечении увеальной меланомы используют хирургический способ и радиотерапию. Однако у более чем половины пациентов появляются метастазы, из-за чего наступает летальный исход.

По мнению исследователей, это открытие поможет разработать способы раннего терапевтического вмешательства, которое предотвратит развитие метастаз, пишет РЕН ТВ.

А врач-невролог Александр Будик объяснил, как коронавирус влияет на мозг. По его словам, инфекция ухудшает кровообращение в сосудах в голове, что может негативно отразиться на работе мозга. Он уточнил, что диагностировать нарушения когнитивных функций сможет врач-невролог, и порекомендовал не затягивать поход к специалисту, чтобы предотвратить ухудшение.