«Кровь становится более вязкой»: невролог объяснил, как коронавирус влияет на мозг

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Коронавирусная инфекция ухудшает кровообращение в сосудах в голове, что может негативно отразиться на работе мозга. Об этом рассказал врач-невролог Александр Будик.

— В голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга. Также при COVID-19 кровь человека становится более вязкой, что тоже плохо для кровоснабжения, — отметил медик.

Он уточнил, что диагностировать нарушения когнитивных функциий сможет врач-невролог и порекомендовал не затягивать поход к специалисту, чтобы предотвратить ухудшение.

—Возможно, через некоторое время после COVID-19 все пройдет. Но чтобы убедиться в отсутствии ухудшения, надо через некоторое время еще раз сходить к неврологу и пройти те же самые тесты, что и сразу после болезни. Тогда можно будет сделать выводы, — провидит слова специалиста радио Sputnik.

Британские ученые провели исследование о влиянии COVID-19 на уровень интеллекта. Участникам эксперимента предлагалось пройти тест, призванный измерить их когнитивные возможности. По данным ученых, проблемы с выполнением заданий теста чаще возникали у переболевших коронавирусом, чем у тех, кто не переносил заболевание. При этом наибольшую сложность вызывали задачи, которые требовали навыков планирования и аргументации.

Доктор психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская рассказала о способах активизации когнитивной деятельности после перенесенной коронавирусной инфекции. Она посоветовала делать когнитивные упражнения, способствующие возвращению мозга в привычный тонус и его быстрому восстановлению.