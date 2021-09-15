Рафик Загрутдинов: Почти 60 старых домов демонтировали по программе реновации в Москве

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали 59 старых жилых домов. Об этом в среду, 15 сентября, заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Всего по программе реновации было демонтировано 59 жилых домов, в том числе в этом году — 19 домов, — сообщил он.

Недавно произошел снос жилого дома № 7 на улице Введенского. По программе реновации жильцы получили квартиры в новых зданиях с улучшенной отделкой в том же районе.

— Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации, — добавил руководитель ведомства.

По его словам, демонтаж дома осуществлялся при помощи технологии «умного сноса», которая используется при сносе всех домов по программе реновации. Она безопасна, экологична и повторно использует возникающие отходы. Демонтаж осуществляется за счет бюджета Москвы.

До этого Загрутдинов сообщил, что в районе Северное Измайлово по адресу 15-я Парковая улица, дом 46, корпус 5 (15-я Парковая улица, владение 46а), ввели жилой дом для переселения по программе реновации. Он построен по индивидуальному проекту. При отделке фасада здания применены навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На фасаде установлены металлические корзины для кондиционеров.