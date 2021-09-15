Тимофей Баженов считает, что строительство площадок для выгула собак способствует развитию безопасной городской среды

Фото: Максим Манюров

В Анадырском проезде Лосиноостровского района Москвы организовали новую площадку для дрессировки собак. Тележурналист Тимофей Баженов, присутствующий на открытии, рассказал, что при ее строительстве учли рекомендации местных жителей. Площадка соответствует самым современным требованиям по организации комфортной среды.

— В Москве, по данным статистики, более одного миллиона собак. И все они нуждаются в местах для прогулок и тренировок. Появление таких современных городских оазисов взаимодействия собак и человека предотвращает много бед, возникающих от неверно выбранных и неприспособленных для прогулок площадок. Но новые площадки — это не только про дружбу псов и их хозяев, это также про добрососедское уважительное отношение между хозяевами собак и жителями, у которых нет домашних животных, про безопасную городскую среду, — убежден лидер общественного движения Тимофей Баженов.

В семьях москвичей, которые живут в шаговой доступности от площадки, содержится около двух с половиной тысяч собак. Горожане и раньше выгуливали своих четвероногих друзей на этой территории. Однако площадка была абсолютно не приспособлена для этих целей. Отсутствовало ограждение, не было оборудования для дрессировки собак и даже элементарного — фонарей уличного освещения.

Площадь новой территории для прогулок и дрессировки собак составляет порядка полутора тысяч квадратных метров. Периметр огражден забором. Здесь имеется все необходимое оборудование для тренировок четвероногих, игр, прогулок и отдыха. Установлены дог-боксы и урны для мусора. В открытии площадки приняли участие муниципальные руководители Северо-Восточного административного округа, представители кинологических и общественных организаций.

Самая большая площадка для выгула четвероногих в СВАО обустроена в Студеном проезде. Ее площадь — три тысячи квадратных метров. Организация новых благоустроенных территорий для собачников — начальный этап проекта модернизации и создания площадок для прогулок и дрессировки собак. План разработан совместными усилиями префектур и управ. Срок реализации проекта — 2–3 года.

— Не так давно я вместе с единомышленниками взял под опеку приют для собак «Красная Сосна». Мы обрели новых верных друзей. И я уверен, что наш пример вдохновит многих взрослых и детей обрести себе нового надежного друга. Тем более что погулять и потренироваться с вновь обретенными друзьями теперь можно на одной из самых лучших площадок не только в стране, но, возможно, и в мире! — сказал Тимофей Баженов.

По мнению активиста, инженера Антона Тарасова, не нужно забывать также и о проблеме бездомных животных.

— Надо позаботиться и о них. Ловить, проверять на болезни, лечить, стерилизовать, прививать и выпускать жить, — считает активист.