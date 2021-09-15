Свыше 10 тысяч телемедицинских консультаций провели для беременных пациенток с COVID-19

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Специалисты акушерского дистанционного консультативного центра, который был создан в Москве в июле 2021 года, удаленно проконсультировали беременных пациенток с коронавирусной инфекцией уже более десяти тысяч раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что беременные пациентки требуют особого внимания при лечении COVID-19, поэтому задачей специализированной службы является постоянное дистанционное отслеживание их состояния.

— При появлении клинических проявлений пациентки сразу направляются на дополнительные обследования, чтобы минимизировать риск тяжелого течения COVID-19. За время работы нового центра врачи проконтролировали состояние почти двух тысяч пациенток, совершив более десяти тысяч звонков, — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, за этот период специалисты направили на дальнейшие обследования в специально созданные для беременных пациенток с COVID-19 стационары кратковременного пребывания более 500 женщин. Заммэра обратила внимание на то, что каждую пациентку доставили в учреждение на специальном транспорте, а после отвезли домой.

Анастасия Ракова уточнила, что стационары кратковременного пребывания при городских больницах № 15 и № 52 созданы по новым алгоритмам, благодаря которым беременные женщины не пересекаются с другими пациентами с коронавирусной инфекцией, пишет официальный сайт мэра Москвы.

13 сентября стало известно, что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект, согласно которому пособия по беременности и родам будут выплачиваться в России проактивно начиная с 2022 года.