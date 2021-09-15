Восемнадцати фигурантам подмосковного «игорного дела» избрали меру пресечения

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Восемнадцати фигурантам дела об организации подпольного казино в Подмосковье избрали меру пресечения. Об этом в среду, 15 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, казино было оборудовано в помещении Одинцовского городского округа. В нем злоумышленники установили игровое оборудование — игровые аппараты (41 штука), восемь покерных столов и еще восемь столов для игры в рулетку.

Видео: Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

— К настоящему времени по уголовному делу следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия с участием специалистов, изъята вся необходимая документация, игровое оборудование, ноутбуки, мобильные телефоны, проведены допросы свидетелей и подозреваемых, а также очные ставки, назначена компьютерно-техническая и планируется назначение технико-криминалистической экспертизы, — рассказывает Врадий.

Восемь подозреваемых будут дожиться решения суда в СИЗО, еще двоих отправили на домашний арест. В отношении еще восьми участников дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В середине лета столичная полиция задержала подозреваемых в организации подпольного казино на западе Москвы.

По словам представителя ведомства, задержанными оказались 33-летняя женщина и 34-летний мужчина. Они разместили свое незаконное игорное предприятие в жилом доме на 2-й Мякининской улице.