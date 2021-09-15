Евгений Нифантьев: Необходимо пресекать распространение фейков о вакцинации

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Граждане, распространяющие фейковые сообщения о вакцинации и ее якобы тяжелейших побочных эффектах, должны нести ответственность за свои действия. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

— Многие блогеры возомнили себя вирусологами. Смакование страшных историй заболевших становится для них способом заработка и увеличения аудитории. Но, разворачивая свои антипрививочные кампании, они не задумываются о последствиях этих высказываний на большую аудиторию. При этом они вводят в заблуждение доверчивых граждан, которые в итоге оказываются от вакцинации, подвергая опасности свою жизнь и здоровье, — отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, надзорно-контрольным органам следует обратить особое внимание на такие инциденты, привлекая виновных к ответственности.

Евгений Нифантьев в 2020 году занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции COVID-19 в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.

Он отмечал, что победить коронавирус раз и навсегда можно только добившись коллективного иммунитета. Всеобщая вакцинация, по его мнению, действительно важна, но она должна быть добровольной и основанной на информировании о ее эффективности и безопасности.

Председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина отметила, что проблема недостаточного информирования граждан об отечественной вакцине до сих пор актуальна. Важно продолжать рассказывать о ней населению самым простым языком.