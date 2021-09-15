Путин: Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством на будущее

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин уверен в том, что при выборах в Госдуму необходимо сохранить ядро, на которое можно положиться в решении многих социальных вопросов в стране. Он отметил, что при непосредственном участии «Единой России» принято много мер поддержки для отдельных категорий граждан, среди которых пенсионеры, военные и семьи с детьми.

— Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках. И, конечно, речь идет о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого, среднего бизнеса, содействию занятости. Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов, — отметил президент на совещании с правительством и представителями партии 14 сентября.

По его словам, часть этих мер уже реализована, часть находится в разработке и продолжает реализовываться в данный момент.

— Очень важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством на будущее. Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат, — подчеркнул Путин.

Большое внимание при составлении программы партии уделено пожеланиям людей. Предложения москвичей и жителей других регионов позволили сделать ее по-настоящему народной и обеспечить высокий уровень доверия граждан, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

— Мы получили 47 тысяч предложений от москвичей. Именно поэтому программа получилась по-настоящему народной. Наши кандидаты участвовали в обсуждении проблем здравоохранения и образования, спорта и экологии, культуры и молодежной политики. Особое внимание было уделено работе с молодежью. В Штаб общественной поддержки партии приходили москвичи со своими идеями и запросами. И каждый из них был услышан, — отметил он.

Владимир Путин также заявил, что в стране налажено тесное взаимодействие между структурами власти. Именно благодаря этому удается добиваться значительных результатов.

— У нас большие и амбициозные планы, отвечающие масштабам нашей огромной страны. И те меры, подходы, которые мы обсудили, носят не текущий, разовый, а долгосрочный стратегический характер, — резюмировал российский лидер.