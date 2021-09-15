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Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Государственную Думу

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Государственную Думу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий столичный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу рассказал в личном блоге о каждом из кандидатов своей команды.

Он отметил, что список включает действующих депутатов Госдумы, а также общественных деятелей, выдвинувших свои кандидатуры впервые.

— Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей, — отметил глава города.

Так, по Бабушкинскому избирательному округу № 196 будет баллотироваться телеведущий Тимофей Баженов, который известен по своей работе в борьбе с телефонным мошенничеством и киберпреступностью.

В Кунцевском избирательном округе № 197 московский список «Единой России» представит военный репортер Евгений Попов. Его волнует тема патриотизма, поддержки ветеранов, экологии и спорта.

Кандидатом в Люблинском избирательном округе № 199 станет депутат Государственной Думы Петр Толстой, отстаивающий интересы участников программы реновации.

В Нагатинском избирательном округе № 201 будет баллотироваться правозащитница Светлана Разворотнева, которая борется за интересы граждан в сфере ЖКХ.

В Новомосковском избирательном округе № 202 от «Единой России» выступит депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

— В Государственной Думе Дмитрий Вадимович известен своей твердой патриотической позицией и поддержкой Армии и Флота, — отметил Сергей Собянин.

В Орехово-Борисовском избирательном округе № 203 список представит предприниматель Евгений Нифантьев, которому предстоит работа в вопросах социальной помощи и улучшения медицинской помощи ветеранам, инвалидам и семьям с детьми.

Кандидатом в Перовском избирательном округе № 204 станет руководитель общероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, в Тушинском избирательном округе № 206 — ректор Химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга, в Ховринском избирательном округе № 207 — депутат Госдумы Ирина Белых.

Также в московский список «Единой России» вошли врач-педиатр Александр Румянцев и космонавт Роман Романенко.

Мэр Москвы подчеркнул профессионализм своей команды, отметив, что эти люди готовы взять ответственность за развитие города и страны и принести реальную пользу людям.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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