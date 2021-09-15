Почему новостройки в России превращаются в китайские «муравейники»

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Российские застройщики стараются построить как можно больше жилых помещений в доме, поэтому площади квартир уменьшаются. Граждане покупают жилье меньшей площади, потому что так выходит дешевле. Не исключено, что тенденция на уменьшение квадратных метров квартир сохранится и закрепится в России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Газета «Известия» написала, что в большинстве крупных городов России сократилась средняя площадь квартир в новых домах. В Москве соответствующий показатель уменьшился на 13,9 процента, в Петербурге — на 7,3 процента, а в Краснодаре — на 18,2 процента. В Екатеринбурге и Тюмени средняя площадь квартир сократилась на 12 процентов.

По словам Бендрикова, застройщики уменьшают площадь квартир, чтобы увеличить их количество в доме и продать больше объектов. С ростом площади жилья его стоимость увеличивается.

— С учетом того что у людей нет денег, они не могут купить полноценную трехкомнатную квартиру, где три отдельные изолированные комнаты, где отдельная большая кухня. Это в пределах ста квадратных метров. И застройщики предлагают альтернативные варианты, так называемые евротрешки, когда комната с кухней совмещена, две отдельные спальни. По количеству квадратных метров — в пределах 72 «квадратов». Студий много также вводится, потому что стоимость квадратного метра дороже, чем меньше площадь квартиры, — подчеркнул Бендриков.

Гражданам просто не хватает финансов, чтобы купить квартиру с той площадью, которую они бы хотели, констатировал эксперт. Поэтому они решаются на приобретение более маленькой недвижимости, но новой.

Ставки по ипотеке растут, напомнил Бендриков. Это, по его словам, должно привести к тому, что стоимость квадратного метра квартиры будет снижаться, ведь покупательская способность тоже упадет.

— Но застройщики идут на разные уловки: строят квартиры меньшей площади, с ремонтом, с мебелью уже предлагают. Человеку проще купить квартиру меньшей площади, но он будет жить в новостройке, — сказал эксперт.

Он выразил надежду на то, что в России не сложатся жилищные условия, подобные китайским, где по нормам на человека приходится четыре квадратных метра, и люди не будут жить в высотных домах, которые называются «муравейниками». Хотя тенденция на строительство «муравейников» уже есть.

— Но вполне возможно, что мы придем к тому, что у нас количество квадратных метров уменьшится в квартире. Хотя сейчас тоже продаются 8–9 квадратных метров квартиры. Очень трудно представить, как в них жить, — заключил собеседник «ВМ».