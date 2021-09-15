Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почему новостройки в России превращаются в китайские «муравейники»

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Почему новостройки в России превращаются в китайские «муравейники»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Российские застройщики стараются построить как можно больше жилых помещений в доме, поэтому площади квартир уменьшаются. Граждане покупают жилье меньшей площади, потому что так выходит дешевле. Не исключено, что тенденция на уменьшение квадратных метров квартир сохранится и закрепится в России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Газета «Известия» написала, что в большинстве крупных городов России сократилась средняя площадь квартир в новых домах. В Москве соответствующий показатель уменьшился на 13,9 процента, в Петербурге — на 7,3 процента, а в Краснодаре — на 18,2 процента. В Екатеринбурге и Тюмени средняя площадь квартир сократилась на 12 процентов.

По словам Бендрикова, застройщики уменьшают площадь квартир, чтобы увеличить их количество в доме и продать больше объектов. С ростом площади жилья его стоимость увеличивается.

— С учетом того что у людей нет денег, они не могут купить полноценную трехкомнатную квартиру, где три отдельные изолированные комнаты, где отдельная большая кухня. Это в пределах ста квадратных метров. И застройщики предлагают альтернативные варианты, так называемые евротрешки, когда комната с кухней совмещена, две отдельные спальни. По количеству квадратных метров — в пределах 72 «квадратов». Студий много также вводится, потому что стоимость квадратного метра дороже, чем меньше площадь квартиры, — подчеркнул Бендриков.

Гражданам просто не хватает финансов, чтобы купить квартиру с той площадью, которую они бы хотели, констатировал эксперт. Поэтому они решаются на приобретение более маленькой недвижимости, но новой.

Ставки по ипотеке растут, напомнил Бендриков. Это, по его словам, должно привести к тому, что стоимость квадратного метра квартиры будет снижаться, ведь покупательская способность тоже упадет.

— Но застройщики идут на разные уловки: строят квартиры меньшей площади, с ремонтом, с мебелью уже предлагают. Человеку проще купить квартиру меньшей площади, но он будет жить в новостройке, — сказал эксперт.

Он выразил надежду на то, что в России не сложатся жилищные условия, подобные китайским, где по нормам на человека приходится четыре квадратных метра, и люди не будут жить в высотных домах, которые называются «муравейниками». Хотя тенденция на строительство «муравейников» уже есть.

— Но вполне возможно, что мы придем к тому, что у нас количество квадратных метров уменьшится в квартире. Хотя сейчас тоже продаются 8–9 квадратных метров квартиры. Очень трудно представить, как в них жить, — заключил собеседник «ВМ».

Читайте также:
цены на жильеэкспертыНедвижимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте