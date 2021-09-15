Назван простой способ продлить срок службы автомобиля

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Вовремя выявить проблемы автомобиля и избежать дорогостоящего ремонта позволит регулярный контроль технического состояния транспортного средства. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Эксперт отметил, что автомобилист должен быть в курсе состояния своей машины.

— В заводских инструкциях сказано, как часто нужно проверять давление в шинах, уровень масла и ряд других параметров, — рассказал специалист.

Гудков заметил, что водители привыкли к надежности современного автомобиля и обычно не интересуются состоянием его узлов.

При этом раннее выявление потенциально опасной проблемы убережет автомобилиста от серьезных расходов, подчеркнул эксперт.

— Вовремя найденный микропрокол шины или обнаружение утечки антифриза может избавить от необходимости дорогого ремонта в будущем, — заключил эксперт.