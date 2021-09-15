Назван простой способ продлить срок службы автомобиля
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Вовремя выявить проблемы автомобиля и избежать дорогостоящего ремонта позволит регулярный контроль технического состояния транспортного средства. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.
Эксперт отметил, что автомобилист должен быть в курсе состояния своей машины.
— В заводских инструкциях сказано, как часто нужно проверять давление в шинах, уровень масла и ряд других параметров, — рассказал специалист.
Гудков заметил, что водители привыкли к надежности современного автомобиля и обычно не интересуются состоянием его узлов.
При этом раннее выявление потенциально опасной проблемы убережет автомобилиста от серьезных расходов, подчеркнул эксперт.
— Вовремя найденный микропрокол шины или обнаружение утечки антифриза может избавить от необходимости дорогого ремонта в будущем, — заключил эксперт.