Народный календарь. Что нужно сделать 16 сентября, чтобы вам всегда сопутствовала удача

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16 сентября Православная церковь почитает память мученицы Василиссы. Еще в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны. Для того чтобы госпожа удача всегда была рядом с вами, постарайтесь избавиться от старых и ненужных вещей. Например, сожгите свои старые вещи, либо отдайте их людям, которые в них нуждаются.

Если хотите защитить свой домашний скот, следует повесить свою старую обувь на забор неподалеку от животных.

Запрещается в этот день смотреть в зеркало, в противном случае вы сделаете только хуже, вас будут преследовать темные силы, которые будут находиться рядом с вами на протяжении нескольких лет.

Приметы погоды:

Гром гремит — к долгой и теплой осени.

Теплый день — к поздней весне.

Туман в полнолуние или новолуние — к ясной погоде.

На елях шишек много — зима будет теплой.

Праздники:

Международный день охраны озонового слоя

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

Государствам рекомендуется посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему. К тому же каждый год День посвящен определенной теме, касающейся защиты озонового слоя.

День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей

У обладательниц вьющихся волос есть «свой» праздник, который проходит 16 сентября каждого года. Называется он День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей. Это торжество кокетливых и причудливых причесок, естества и нежности.

Существует одна странная закономерность: те, кто от рождения имеют прямые волосы, стараются их «завить», а кудрявые, наоборот, ищут способы для выпрямления. Однако это не касается праздника. Ведь гвоздь программы — именно непослушные, даже слегка капризные вьющиеся прядки волос. Поэтому в этот день тем, кого природа сама подготовила к празднику, можно обойтись без сложной укладки и, подобрав соответствующий наряд, украшенный расписными завитушками и вензельками, отправиться покорять мир.

День рождения Джульетты

16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник — День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете.

Хотя на момент событий, описанных в трагедии «Ромео и Джульетта» главной героине еще не исполнилось 14-ти лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации.

Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Тамассиа. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа.

Народный календарь. Что нужно сделать 16 сентября, чтобы вам всегда сопутствовала удача

События:

Победа русских войск в Куликовской битве

Куликовская битва — битва русских полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и войском под началом ордынского беклярбека Мамая — стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды.

Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако, на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского единого государства.

Впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск

В 1914 году перед гидрографической экспедицией Бориса Андреевича Вилькицкого была поставлена задача совершить переход Северным морским путем с востока на запад с одновременным выполнением научных исследований. Ледокольные пароходы «Вайгач» и «Таймыр» вышли из Владивостока 7 июля 1914 года.

Переход проходил в сложных гидрометеорологических, навигационных условиях во льдах. С сентября 1914 по июль 1915 года суда зимовали во льдах в заливе Толля у Таймыра.

Впервые в истории экспедиция пыталась применить в Арктике самолет, который, однако, вышел из строя в первом же испытательном полете. Освободившись из ледового плена, гидрографические суда продолжили движение на Запад и 16 сентября 1915 года прибыли в Архангельск.

В Москве создан Государственный академический Центральный театр кукол (ныне — имени С.В. Образцова)

С первого дня основания Академического Центрального театра кукол при Центральном Доме художественного воспитания детей — 16 сентября 1931 года — его возглавлял выдающийся деятель русского искусства, актер, режиссер, литератор Сергей Владимирович Образцов.

Настоящей премьерой театра кукол 17 апреля 1932 года стал спектакль «Джим и Доллар» по пьесе, специально написанной для труппы А.Глобой. Так театр начал поиски своего репертуара, создавая оригинальные конструкции кукол и сценического оформления, свободно варьируя стилистику спектаклей — от агитационного спектакля до народной сказки. Все спектакли 1930-х годов ставились для детей. В 1940 году поставлен первый спектакль для взрослых — «Волшебная лампа Алладина», где впервые применены тростевые куклы.

Родились:

1745 — Михаил Илларионович Кутузов (полная фамилия Голенищев-Кутузов; ум. 1813), русский полководец, генерал-фельдмаршал.

1945 — Евгений Петросян, писатель-юморист, артист разговорного жанра и телеведущий, народный артист России.

1956 — Дэвид Копперфильд (наст. имя Дэвид Сет Коткин), американский фокусник-иллюзионист.

Именины отмечают: Василиса, Михаил, Ефим, Петр, Илья, Василий, Андрей, Владимир, Роман, Константин.