Подпольную нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Солнечногорске
Правоохранители задержали в подмосковном Солнечногорске 41-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 15 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Он организовал лабораторию по их производству в хозяйственной постройке на Обуховской улице города.
— При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли: 8 свертков с белым порошкообразным веществом, контейнер с красными кристаллами,более 200 литров химических реактивов, а также лабораторную посуду, магнитный смешиватель, насос, реактор, средства индивидуальной защиты, — рассказала Петрова.
В телефоне мужчины полицейские нашли координаты тайника-закладки в районе деревни Брехово. Позже оттуда изъяли пять килограммов кристаллов, содержащих наркотическое вещество N-метилэфедрон. Всего в 9 изъятых свертках содержится 10 килограммов этого вещества. Его отправили на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Мужчину оставили под арестом.
Недавно официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о похожем случае. В ангаре на территории деревни Семеновское Дмитровского района Московской области правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию, в которой изготавливались наркотики в промышленных масштабах.В помещении хранилось более 300 канистр с различными реактивами и свыше 19 килограммов порошка белого цвета, а также многочисленное лабораторное оборудование. На месте задержаны четыре уроженца соседних стран. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Они будут находиться под стражей до суда.