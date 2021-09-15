Подпольную нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Солнечногорске

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Московской области

Россия, Московская область, Солнечногорск, Обуховская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали в подмосковном Солнечногорске 41-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 15 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Он организовал лабораторию по их производству в хозяйственной постройке на Обуховской улице города.

— При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли: 8 свертков с белым порошкообразным веществом, контейнер с красными кристаллами,более 200 литров химических реактивов, а также лабораторную посуду, магнитный смешиватель, насос, реактор, средства индивидуальной защиты, — рассказала Петрова.

В телефоне мужчины полицейские нашли координаты тайника-закладки в районе деревни Брехово. Позже оттуда изъяли пять килограммов кристаллов, содержащих наркотическое вещество N-метилэфедрон. Всего в 9 изъятых свертках содержится 10 килограммов этого вещества. Его отправили на экспертизу.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Мужчину оставили под арестом.

Недавно официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о похожем случае. В ангаре на территории деревни Семеновское Дмитровского района Московской области правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию, в которой изготавливались наркотики в промышленных масштабах.В помещении хранилось более 300 канистр с различными реактивами и свыше 19 килограммов порошка белого цвета, а также многочисленное лабораторное оборудование. На месте задержаны четыре уроженца соседних стран. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Они будут находиться под стражей до суда.