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Здание для двух московских районных судов построят на юго-востоке столицы

Анастасия Колоскова

Город
Здание для двух московских районных судов построят на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Таможенный проезд Карта всех событий

Москомархитектура одобрила новое здание для Лефортовского и Таганского районных судов столицы. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что семиэтажное задние, площадью около 17 тысяч квадратных метров, построят в столичном районе Лефортово по адресу Таможенный проезд, земельный участок 3/5. В нем будет два крыла, а в оформлении используют песчаные и оранжевые цвета.

— Проектировщики предложили развести помещения двух судов по противоположным крыльям, что и легло в основу планировочного решения. Для облицовки фасадов выбрано несколько материалов: шероховатая керамогранитная плитка оранжевого цвета, фиброцементные панели кирпичного оттенка с текстурой «под песчаник» и бежевого цвета с текстурой «под ракушечник». В результате мы получим строгое, рельефное здание с ритмичным и разнообразным остеклением, — рассказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что внутренние помещения будут разделены на судейскую, конвойную и общественную зоны. Их планировка позволит не пересекаться потокам разных людей: судейскому составу, подсудимым и конвою, а также посетителям и присяжным заседателям.

В здании разместятся залы заседаний по уголовным, гражданским и административным делам со всем необходимым.

Прилегающую к строению территорию благоустроят и озеленят. На ней оборудуют временную парковку для сотрудников и посетителей суда.

До этого Москомархитектура одобрила проект детского сада, рассчитанного на 215 учеников, в Останкинском районе столицы, который сделают похожим на бельгийскую вафлю.

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