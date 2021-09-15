Бармену-стажеру, случайно покалечившему клиента пивной бочкой, вынесли приговор

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Тверской районный суд вынес обвинительный приговор 23-летнему жителю столицы, который нечаянно покалечил клиента во время подачи коктейля. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 15 сентября.

По словам представителя ведомства, молодой человек работал в должности бармена-стажера в одном из столичных баров в центре столицы. 14 декабря 2019 года посетитель увеселительного заведения заказал себе коктейль «Бронепоезд», а также попросил экстремальную подачу к данному напитку. После этого мужчина надел металлическую каску на голову. Подавая коктейль, бармен ударил по каске разводным ключом, шейкером для перемешивания коктейлей, стаканом и крышкой газового баллона.

— Употребив коктейли, молодой человек развернулся от барной стойки лицом к центру зала, после чего в завершение оказываемой услуги Адлейба, осознавая фактический характер своих действий, неосторожно относясь к возможным последствиям, с разбегу нанес один удар по голове потерпевшего дном пивной металлической тары (бочки) «кег» объемом 30 литров, находящейся в его руках, от чего клиент упал на пол. В результате, согласно заключению комиссии экспертов, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой позвоночно-спинномозговой травмы, — сказала Нефедова.

Видео: Facebook/Прецедент ТВ

Суд назначил бармену наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 15 процентов из заработка ежемесячно в доход государства. Кроме того, судом частично удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 500 тысяч рублей.