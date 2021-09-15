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Отопление получили более половины жилых домов в Москве

Михаил Алимов

Город
Отопление получили более половины жилых домов в Москве
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Москве получили отопление более половины жилых домов и свыше 60 процентов социальных учреждений. Об этом в среду, 15 сентября, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— По указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. По состоянию на 12:00 15 сентября тепло подается в более 50 процентов жилых домов и 63 процента социальных объектов, — рассказал он.

Отмечается, что процедура включения отопления занимает несколько дней — технологический срок составляет пять суток.

Первыми тепло получают жилые дома, социальные объекты и офисы. Следом отапливать начнут предприятия торговли и промышленности.

По словам Бирюкова, все необходимые испытания проведены, неисправности устранены, система работает должным образом. Столица готова к отопительному сезону, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что сроки включения отопления в жилых домах Москвы стали самыми ранними за минувшие 20 лет. По этой причине в начале сентября начали подачу тепла в социальные учреждения по заявкам.

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