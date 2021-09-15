Уголовное дело возбуждено после дорожного конфликта на 98-м километре автодороги М2 «Крым»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

98 км М-2 «Крым» Карта всех событий

Полиция возбудила уголовное дело после дорожного конфликта на автодороге M2 в городском округе Серпухов. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 сентября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Дознавателем отдела дознания МУ МВД России «Серпуховское» по факту дорожного конфликта, произошедшего на 98-м километре автодороги М2 «Крым», возбуждено уголовное дело по статье «Побои», — рассказала она.

Конфликт произошел между супружеской парой и водителем грузовика. Сначала в полицию обратилась 39-летняя жительница Рузы и сообщила, что на трассе М2 у нее с водителем грузового транспортного средства произошел конфликт. В результате инцидента последний разбил лобовое стекло ее автомобиля.

Позже уже водитель заявил, что супруги угрожали ему топором и пистолетом, а также выражались в его адрес грубой нецензурной бранью. Кроме того, он обратился в больницу с травмами, полученными вследствие распыления неизвестного вещества из газового баллончика.